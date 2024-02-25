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В Израиле анонсировали новый план сделки с ХАМАС

Kan: план сделки с ХАМАС предполагает освобождение одного заложника за день

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Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Условия сделки, которая обсуждается с палестинским радикальным движением ХАМАС, предполагают возвращение одного заложника из Газы в обмен на день паузы в боевых действиях и возможном освобождении из израильских тюрем 10 палестинских заключенных. Об этом сообщает радиостанция Kan.

В сообщении уточнили, что соглашение подразумевает перерыв в боевых действиях в зоне конфликта на этих условиях примерно на шести недель. На консультациях в Париже с участием израильской делегации и представителей США, Египта и Катара речь шла также о возвращение жителей в северную часть сектора Газа.

Сделки могут заключить к началу месяца Рамадан 11 апреля, отмечает Kan. На следующей неделе возможен еще один раунд консультаций для их согласования новых предложений. По информации радиостанции, стороны наметили обсудить личности палестинских заключенных, которых освободят в первую очередь.

Накануне стало известно, что в Париже обсуждают освобождение 40 заложников из Газы.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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