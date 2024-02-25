В РФ начинается досрочное голосование на выборах президента в труднодоступных местах

В России 25 февраля начнется досрочное голосование на президентских выборах в труднодоступных местах в труднодоступных и отдаленных местах. Об этом сообщает ТАСС.

Избиратели на судах, которые в основные дни голосования будут находиться в плавании, также смогут проголосовать досрочно. Основное голосование пройдет с 15 по 17 марта.

Проголосовать досрочно также смогут охотники, рыбаки, лесозаготовители, горнорабочие, работники маяков и заповедников. Кроме того, группы избирателей, которые находятся далеко от помещений для голосования, смогут отдать свой голос до основных дней выборов. Речь идет о тех людях, у кого отсутствует или затруднено транспортное сообщение с участковыми избиркомами. Избирательная комиссия региона вправе разрешить провести голосование этих групп избирателей досрочно.

В пресс-службе Центризбиркома России сообщили, что члены региональных избирательных комиссий традиционно выедут на метео- и полярные станции, оленеводческие стойбища и дальние поселения — на вертолетах, снегоходах и собачьих упряжках.

До этого стало известно, что заявления на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента РФ подали свыше 3 млн избирателей.

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

За президентский пост впервые с 2008 года поборются четыре кандидата: Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (партия ЛДПР) и Николай Харитонов (партия КПРФ).

Если действующий президент РФ Путин одержит победу на предстоящих выборах, то это будет его пятый президентский срок.

Ранее Памфилова рассказала о попытках дискредитации президентских выборов при поддержке ЦРУ и Ми-6.