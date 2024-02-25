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Трамп отреагировал на слова Путина, что для РФ предпочтительнее Байден

Трамп согласился с Путиным, что Байден для РФ предпочтительнее как президент США

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Sam Wolfe/Reuters

Победа Джо Байдена на президентских выборах в США предпочтительнее для России. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп, передает ТАСС.

Выступая на ежегодной конференции консервативных политических действий (CPAC), которая проходит в Вашингтоне, экс-глава Белого дома признался, что много разговаривал с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы с ним хорошо ладили, хотя на днях он заявил, что предпочел бы видеть Байдена президентом. И я с ним согласен», — подчеркнул Трамп.

В середине февраля Путин счел Байдена лучшим вариантом для России, чем Трамп, так как он является более опытным политиком «старой формации» и прогнозируемым человеком.
Американист, профессор факультета права НИУ ВШЭ Александр Домрин назвал это заявление российского лидера «троллингом». Он подчеркнул, что, если если кресло президента займет экс-лидер Штатов Дональд Трамп, то будет больше возможностей для диалога Москвы и Вашингтона.

Ранее стало известно, что Мелания Трамп пересмотрела брачный договор с экс-президентом США.

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