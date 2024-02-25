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Трамп предрек проигрыш США в условиях третьей мировой войны

Трамп: США проиграют третью мировую войну, если у власти останется Байден

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Sam Wolfe/Reuters

Соединенные Штаты проиграют третью мировую войну даже до ее начала, если руководить страной останется действующий президент США Джо Байден. Такое мнение высказал бывший американский президент Дональд Трамп, чьи слова передает РИА Новости.

«Мы проиграем третью мировую войну», — утверждал он на Конференции консервативного политического действия.

По мнению бывшего главы государства, США даже не примут участие в гипотетическом сражении, а «сразу его проиграют».

«Если Байден выиграет в 2024 году, предстоит только худшее», — предупреждает Трамп.

Как подчеркнул политик, действующий президент не имеет представления, «что происходит на самом деле, зато окружен фашистами».

Он выразил твердую уверенность, что текущее руководство Соединенных Штатов ведет страну к разрушению, выбирая для этого самую короткую дорогу.

Накануне Трамп высказал мнение, что Байден может «не дотянуть» до намеченных на ноябрь президентских выборов в США.

Ранее Трамп заявил о политзаключенных «режима Байдена».

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