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В Госдуме отреагировали на заявление Швейцарии о секретных планах по Украине

Депутат Чепа: за переговоры по Украине отвечает не Зеленский, а западные лидеры

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с «Лентой.ру» прокомментировал заявление МИД Швейцарии о том, что есть секретные мирные планы по решению конфликта на Украине.

Депутат отметил, что ему неизвестно о таких планах, поскольку их не разглашали.

«Я знаю, что на Украине законодательно запрещено вести какие-либо мирные переговоры. Поэтому это все усугубляется. Неоднократные предложения, допустим, Китая или каких-то других стран не принимались украинской стороной. Поэтому, что там швейцарцы могли придумать, я не знаю», — сказал парламентарий.

По его словам, за проведение переговоров по урегулированию конфликта отвечает не президент Украины Владимир Зеленский, а лидеры западных стран.

До этого министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что существует около десяти вариантов решения конфликта на Украине, при этом некоторые из планов засекречены.

Он отметил, что в центре внимания Запада остается мирная формула Зеленского из десяти пунктов.

Ранее в США раскрыли попытки Запада разрешить конфликт на Украине путем переговоров.

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