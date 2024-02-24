Захарова пошутила над главой МИД ФРГ, перепутавшей Лаврова с его заместителем

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок о санкциях Запада в отношении Москвы, усомнившись в ее компетенции.

В своей публикации Захарова напомнила, что, по словам Бербок, когда страны Запада начали вводить антироссийские санкции, никто не рассчитывал, что «это остановит вторжение», а после добавила, что «просто санкции — это важно».

«Как говорится, никто из них не думал, что поворот на 360 приведет к изменению курса, просто это важно. Какая же удивительно необразованная и откровенно недалекая представитель Германии», — написала официальный представитель МИД РФ.

Также она рассказала, что на заседании «Группы двадцати» в Рио-де-Жанейро Бербок через микрофон обращалась к министру иностранных дел России Сергею Лаврову, которого в тот момент не было в зале. На месте главы МИД РФ сидел его заместитель, который пытался объяснить министру, что он не Лавров, но безуспешно.

«Или она понимала, что незнание адресата ничего не изменит, просто это важно», — добавила Захарова.

До этого сообщалось, что в Одессу прибыли глава МИД ФРГ Анналена Бербок и ее украинский коллега Дмитрий Кулеба.

Ранее стало известно о возможном расширении ЕС на девять государств.