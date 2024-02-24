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В Киеве появится офис «обороны и инноваций» ЕС

Фон дер Ляйен анонсировала появление в Киеве офиса «обороны и инноваций» ЕС

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РИА Новости

Евросоюз откроет в Киеве офис «обороны и инноваций», заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в украинскую столицу. Ее слова приводит ТАСС.

В ходе пресс-конференции глава ЕК отметила, что Украина будет все больше вовлечена в систему европейской безопасности.

»[Украина] будет включена в стратегию оборонной индустрии, которую мы представим через три недели», — добавила фон дер Ляйен.

15 февраля газета Politico писала, что Евросоюз рассматривает возможность создать новую должность комиссара по обороне стран блока в целях надзора за экономическими аспектами оборонной политики стран ЕС. Представитель Еврокомиссии и высокопоставленный чиновник из крупной страны ЕС заявили газете, что, хотя разговоры о новой должности «были серьезными», дискуссии о ее масштабах, «вероятно, будут жаркими».

Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов рассказал, что комиссар Европейского союза (ЕС) по обороне, должность которого может занять нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг, будет выполнять роль «смотрящего» за Украиной.

Ранее в ЕК рассказали, когда представят стратегию военной промышленности Евросоюза.

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