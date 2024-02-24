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Французский посол в Армении оскорбился публикацией в Politico

Посол Декоттиньи: Армения – не чей-то задний двор, а дружественная страна

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Shutterstock

Французский посол в Армении выразил разочарование публикацией в газете Politico Europe с заголовком «Франция водружает флаг на заднем дворе России из-за сделок с оружием в Армении». Об этом Оливье Декоттиньи написал на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Армения — это не чей-то задний двор, а дружественная и демократическая страна, суверенитет и территориальную целостность которой поддерживает Франция», — заявил посол.

В статье Politico Europe речь шла о первом в истории визите министра вооруженных сил Франции Себастьена Лекорну, который провел переговоры со своим армянским коллегой Суреном Папикяном.

Одной из тем переговоров стала поставка систем ПВО разной дальности.

23 февраля в Армении заверили, что сотрудничество с Францией не направлено против третьих стран.

Ранее Армения приостановила свое участие в ОДКБ.

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