Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Британия стала предлагать гражданство чиновникам РФ в обмен на секреты

inews: Британия предлагает чиновникам РФ гражданство в обмен на секретные данные

close
100%
Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Правительственные ведомства Великобритании «в определенных ситуациях» стали предлагать российским чиновникам деньги и гражданство в обмен на секретную информацию. Об этом сообщает британское издание inews.

По словам журналистов, на гражданство могут рассчитывать только те, которым британцы доверяют. Предоставляют его только тогда, когда в человеке уже не нуждаются или у него больше нет возможности собирать нужную информацию.

Платить британская разведка предпочитает единовременно, отметило издание, добавив, что она избегает практики регулярных выплат.

Источники напомнили, что Британия со времен холодной войны практикует предоставление паспорта в обмен на секреты, однако в настоящее время эта тактика больше не конфиденциальна.

До этого сообщалось, что суд в Лондоне освободил под залог экс-губернатора Севастополя и бывшего замглавы Минпромторга Дмитрия Овсянникова.

По данным Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), россиянин нарушил режим персональных санкций, введенных против него властями Великобритании. Он был задержан 22 января.

Ранее ФСБ узнала о разведке Британии в Херсонской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами