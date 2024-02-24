Британия стала предлагать гражданство чиновникам РФ в обмен на секреты

Правительственные ведомства Великобритании «в определенных ситуациях» стали предлагать российским чиновникам деньги и гражданство в обмен на секретную информацию. Об этом сообщает британское издание inews.

По словам журналистов, на гражданство могут рассчитывать только те, которым британцы доверяют. Предоставляют его только тогда, когда в человеке уже не нуждаются или у него больше нет возможности собирать нужную информацию.

Платить британская разведка предпочитает единовременно, отметило издание, добавив, что она избегает практики регулярных выплат.

Источники напомнили, что Британия со времен холодной войны практикует предоставление паспорта в обмен на секреты, однако в настоящее время эта тактика больше не конфиденциальна.

До этого сообщалось, что суд в Лондоне освободил под залог экс-губернатора Севастополя и бывшего замглавы Минпромторга Дмитрия Овсянникова.

По данным Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), россиянин нарушил режим персональных санкций, введенных против него властями Великобритании. Он был задержан 22 января.

Ранее ФСБ узнала о разведке Британии в Херсонской области.