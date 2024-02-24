В Австрии заявили о необходимости проведения переговоров по Украине в Вене

Австрия, являясь нейтральным государством, должна была предложить провести переговоры по украинскому конфликту в Вене. Такое мнение выразил лидер самой популярной в стране Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль, слова которого передает пресс-служба партии.

«Полагать, что война быстро закончится, если будет поставляться оружие — возмутительно и безответственно. Свободомыслящий канцлер уже давно предложил бы нейтральную Австрию в качестве места для мирных переговоров и попытался бы добиться прекращения огня в качестве первого шага к миру», — сказал Кикль.

Кикль также заявил, что стратегия Евросоюза по оказанию давления на Россию при помощи санкций провалились.

24 февраля премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что возвращение «железного занавеса» между Россией и Западом никому не поможет.

В этот же день сопредседатель партии Альтернатива для Германии (АдГ) Тино Крупалла сказал, что Германия не связана союзническими обязательствами с Украиной.

До этого премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что в ситуации по Украине есть предпосылки к дипломатическому решению.

Ранее посол РФ рассказал о срыве попыток урегулировать конфликт на Украине.