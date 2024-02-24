Премьер Словакии отверг идею «железного занавеса» между Россией и Западом

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире Словацкого телевидения заявил, что возвращение «железного занавеса» между Россией и Западом никому не поможет.

По его словам, Словакия должна быть заинтересована в добрых и дружеских отношениях со всеми, кто в этом заинтересован.

«Мы должны эти отношения (с Россией — ред.) стандартизировать. Или вы что хотите? Натянуть «железный занавес» снова? Где-то на украинско-российских границах будет «железный занавес»? ... Кому это поможет? Что из этого будет хорошего?» — сказал Фицо.

Также он рассказал, что за два года Словакия оказала Украине помощь на сумму около €1 млрд.

15 февраля Фицо назвал «абсолютно нереальным» то, что Россия может уйти из Донбасса, Луганска или Крыма.

Вице-премьер и министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что конфликт на Украине не имеет военного решения, пришло время для переговоров о мире.

Ранее в городах Словакии вновь прошли антиправительственные митинги.