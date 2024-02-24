Макрон не примет участие в саммите G7

Президент Франции Эмманюэль Макрон не примет участие в саммите стран G7. Об этом сообщает газета La Repubblica.

По информации источника, французский лидер отказался от участия в саммите из-за занятости внутренними делами, связанными с протестами аграриев. Издание отмечает, что решение Макрона является выражением неуважением к итальянским партнерам на фоне того, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони лично прибыла в Киев, откуда будет вестись видеоконференция.

24 февраля, во вторую годовщину начала специальной военной операции России на Украине, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев.

Также в Киев приехали премьеры Бельгии Александр Де Кроо, Канады Джастин Трюдо и председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

До этого стало известно, что президент Соединенных Штатов Джо Байден в субботу собирается созвониться с лидерами стран «Большой семерки», а также с президентом Украины Владимиром Зеленским, с которыми намерен обсудить вопросы помощи Киеву и давления на Россию.

Ранее стало известно о позиции стран G7 по выборам в РФ.