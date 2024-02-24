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Немецкий политик заявил об отсутствии союзнических обязательств перед Украиной

Крупалла: Украина не член НАТО и у ФРГ нет союзнических обязательств перед ней

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Annegret Hilse/Reuters

Германия не связана союзническими обязательствами с Украиной. Об этом заявил сопредседатель партии Альтернатива для Германии (АдГ) Тино Крупалла в интервью телерадиокомпании SWR.

»Украина не является членом НАТО и не является членом ЕС. Следовательно, Германия также не имеет [перед ней] никаких союзнических обязательств», — сказал Крупалла.

Он также заявил, что поставки оружия «не приносят мира этой стране, Украина не сможет выиграть эту войну».

Крупалла призвал к началу мирных переговоров между Россией и Украиной, подчеркнув, что в этом случае «нужно будет говорить о территориальных уступках».

По его мнению, такие переговоры должны включать взаимные гарантии по безопасности, а также дискуссии об уступке Украиной территорий и отказе от вступления в НАТО или ЕС. Россия, в свою очередь, в ответ могла бы отвести свои войска.

24 февраля сообщалось, что в США скептически оценили шансы Украины на победу в конфликте.

В тот же день постпред России в ООН Василий Небензя назвал условия мирного урегулирования украинского конфликта.

Ранее в США призвали Киев провести переговоры с РФ, пока Украина еще существует.

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