Германия не связана союзническими обязательствами с Украиной. Об этом заявил сопредседатель партии Альтернатива для Германии (АдГ) Тино Крупалла в интервью телерадиокомпании SWR.

»Украина не является членом НАТО и не является членом ЕС. Следовательно, Германия также не имеет [перед ней] никаких союзнических обязательств», — сказал Крупалла.

Он также заявил, что поставки оружия «не приносят мира этой стране, Украина не сможет выиграть эту войну».

Крупалла призвал к началу мирных переговоров между Россией и Украиной, подчеркнув, что в этом случае «нужно будет говорить о территориальных уступках».

По его мнению, такие переговоры должны включать взаимные гарантии по безопасности, а также дискуссии об уступке Украиной территорий и отказе от вступления в НАТО или ЕС. Россия, в свою очередь, в ответ могла бы отвести свои войска.

24 февраля сообщалось, что в США скептически оценили шансы Украины на победу в конфликте.

В тот же день постпред России в ООН Василий Небензя назвал условия мирного урегулирования украинского конфликта.

Ранее в США призвали Киев провести переговоры с РФ, пока Украина еще существует.