В Польше активисты вывалили кучу навоза перед виллой российского посла

Активисты инициативы «Евромайдан» вывалили две тонны навоза перед виллой российского посла в Варшаве. Об этом сообщается в Telegram-канале BILD.

Отмечается, что рядом с кучей навоза был виден «окровавленный» российский флаг и надпись «Russia = shit». Кроме того, активисты заявили о необходимости выслать российских послов из Польши.

«Пока мы терпим деятельность российских псевдодипломатов и фабрик троллей, опасность глобального конфликта будет только возрастать», — сказали активисты.

23 февраля сообщалось, что прокуратура Польши предъявила обвинения местному фермеру, который во время протестной акции вывесил на своем тракторе пророссийский плакат и флаг Советского Союза.

До этого посольство Украины в Польше направило официальную ноту польским органам власти с требованием привлечь к ответственности причастных к рассыпанию украинского зерна.

14 февраля Польша создала «летучие бригады» для контроля транзита продовольствия с Украины.

Ранее премьер Польши Дональд Туск отказался встречаться с Владимиром Зеленским на границе между Украиной и Польшей по проблеме ее блокады и протестов польских фермеров.