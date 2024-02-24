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Медведев заявил о «гене фашизма» после слов премьера Италии о ХАМАС и СВО

Медведев связал слова Мелони про ХАМАС и СВО с геном фашистского прошлого

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Дмитрий Медведев назвал проявлением «гена фашистского прошлого» слова премьер-министра Италии Джорджи Мелони о ХАМАС и специальной военной операции (СВО). Свое мнение зампред Совбеза РФ высказал в соцсети X (бывшая Twitter).

«Это какие-то особенные проблемы с головой. Ну или, может, проявились скрытые гены фашистского прошлого», — написал Медведев.

До этого Мелони в интервью газете Il Giornale заявила, что палестинское радикальное движение ХАМАС не напало бы на Израиль, если бы Россия не начала СВО на Украине. По ее словам, подобные действия со стороны РФ, которая является постоянным членом Совбеза ООН, неизбежно имели последствия для других областей и регионов мира, от Ближнего Востока до Балкан и далее до Африки.

Она также отметила, что в ситуации по Украине есть предпосылки к дипломатическому решению.

Ранее в НАТО заявили, что ситуация на фронте на Украине остается чрезвычайно серьезной.

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