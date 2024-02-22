Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Столтенберг намекнул, что Украина сможет наносить удары по территории РФ самолетами F-16

«Радио Свобода*: Столтенберг намекнул, что ВСУ смогут с F-16 наносить удары по РФ

close
100%
Johanna Geron/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намекнул, что Украина, получив американские самолеты-истребители F-16, сможет наносить удары по территории Российской Федерации. Об этом говорится в статье «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной), интервью которому дал генсек.

Согласно публикации, Столтенберг дал понять, что союзники Североатлантического альянса смогут сами решать, поставлять ли Киеву F-16, при этом политика у стран-членов организации разная.

«Но в то же время, по его словам, война на Украине является агрессивной войной, и Украина имеет право на самооборону, в том числе на нанесение ударов по законным российским военным объектам за пределами Украины», — пишет «Радио Свобода».

При этом в видеоверсии интервью со Столтенбергом упоминания об F-16 нет.

На этой неделе спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат заявлял, что у Украины нет возможности создать необходимую инфраструктуру для самолетов F-16 в соответствии с требованиями НАТО.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.

*  организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной
Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами