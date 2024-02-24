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Премьер Италии обвинила Россию в нападении ХАМАС на Израиль

Мелони: ХАМАС не напал бы на Израиль, если бы Россия не начала СВО

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Ciro De Luca/Reuters

Палестинское радикальное движение ХАМАС не напало бы на Израиль, если бы Россия не начала специальную военную операцию (СВО) на Украине. С таким обвинением выступила премьер-министр Италии Джорджа Мелони в интервью газете Il Giornale.

«Я думаю, что если бы Россия не вторглась на Украину, то, по всей вероятности, ХАМАС не предпринял бы такого нападения на Израиль», — сказала политик.

По мнению Мелони, было неизбежно, что такое «серьезное нарушение международной системы» в виде СВО со стороны России — постоянного члена Совета Безопасности ООН, будет иметь последствия для других областей и регионов мира, от Ближнего Востока до Балкан и далее до Африки.

Премьер заявила, что новые конфликты будут возникать во всем мире до тех пор, пока на Украине не будет восстановлена международная законность.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Со дня начала военной операции России на Украине прошло два года. За это время ВС РФ смогли переломить ситуацию на поле боя, отразить контрнаступление украинской армии и перейти к осуществлению успешных наступательных операций. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ХАМАС заявили, что ценят позицию президента РФ Владимира Путина.

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