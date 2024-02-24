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В СНГ заявили о предвзятости западных наблюдателей

Генсек Лебедев: западные наблюдатели предвзято относятся к выборам в странах СНГ

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Alexandros Michailidis/Shutterstock.com

Генеральный секретарь Содружества независимых государств (СНГ) Сергей Лебедев заявил, что западные наблюдатели имеют предвзятый настрой и двойные подходы к наблюдению за выборами в странах СНГ. Его слова на встрече с представителями миссии наблюдателей за выборами в Белоруссии от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) передает ТАСС.

«Мы это видим, что те характеристики, те выводы, которые они оглашают по итогам наблюдения, они явно проникнуты каким-то двойным подходом, который наблюдается у них по отношению к странам СНГ», — сказал Лебедев.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович заявил, что Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ отказалось от приезда на президентские выборы в Россию в качестве наблюдателей, подтвердив непрофессионализм и русофобскую позицию.

19 февраля министерство иностранных дел России сообщало, что около тысячи наблюдателей из зарубежных страны приедет на выборы президента РФ от разных международных структур.

Ранее сообщалось, что большинство опрошенных россиян заявили о желании принять участие в выборах.

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