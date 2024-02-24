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В Швейцарии рассказали о существовании десяти мирных планов по Украине

МИД Швейцарии: есть около десяти мирных планов по Украине, включая секретные

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Gleb Garanich/Reuters

В мире существует около десяти мирных планов по урегулированию украинского кризиса. Об этом заявил министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис, слова которого передает РИА Новости.

«Всего существует около десяти мирных планов. Мы, естественно, говорим о мирном плане... Зеленского из 10 пунктов, но на самом деле есть шесть или семь планов, которые являются публичными, а другие все еще остаются секретными», — сказал он.

24 февраля Кассис заявил, что правительство Швейцарии считает маловероятной возможность участия представителей РФ в первой мирной конференции по украинскому кризису.

В этот же день историк из США Мэри Саротт сказала, что российские вооруженные силы побеждают в украинском конфликте, при этом Украина может потерять еще больше территорий.

До этого стало известно, что украинские солдаты лишились мотивации для продолжения боевых действий, при этом армия страны столкнулась с серьезной нехваткой личного состава.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о «нытье» Украины.

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