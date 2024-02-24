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В Совфеде отреагировали на заявления НАТО об ударах по России

Сенатор Пушков: удары Украины западными F-16 приведут к столкновению РФ и НАТО

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Владимир Трефилов/Reuters

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что самолеты F-16, которые Запад намерен поставить Украине, не изменят хода боевых действий, при этом риск прямого столкновения с НАТО после такого шага возрастет. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«НАТО идет по пути эскалации: как заявил Столтенберг, когда Украина получит самолеты Ф-16, она сможет наносить удары «по законным целям» внутри России… Ф-16 не изменят ни хода военных действий, ни общего соотношения сил. Но риск прямого столкновения с Россией для НАТО возрастает», — отметил Пушков.

По его словам, сейчас Запад отчаянно ищет «game-changer» — фактор, который враз изменит ход боевых действий на Украине, и убеждает себя, что такого рода фактор существует.

До этого Пушков заявил, что коллективным визитом лидеры ЕС показывают приверженность своей политике поддержки Украины после падения Авдеевки и задержки помощи от США, Европа все глубже втягивается в украинскую авантюру, где ее ждут лишь расходы и разочарования.

Ранее в Совфеде рассказали, зачем Западу заявления о войне с Россией.

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