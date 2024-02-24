Небензя раскритиковал постпреда США при ООН после фразы о Навальном

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил о бездействии властей США, из-за которого в одной из украинских тюрем скончался американский журналист Гонсало Лира. Слова дипломата передает РИА Новости.

Таким образом он ответил на высказывание постоянного представителя США при международной организации Линды Томас-Гринфилд. Во время заседания Совета Безопасности ООН, посвященного украинскому кризису, она решила упомянуть о смерти Алексея Навального в колонии.

По словам Небензи, Томас-Гринфилд сделала это в попытке найти повод для очередных нападок на российское руководство. При этом он подчеркнул, что в свое время Навальный был осужден за реальное уголовное преступление и ушел из жизни по естественным причинам.

«А можете ли вы ответить, за что киевский режим замучил до смерти американского журналиста Гонсало Лира, для спасения которого ни вы, ни ваши руководители не сделали ничего», — поинтересовался постпред РФ.

Дипломат добавил, что Вашингтон «стыдливо умалчивает» о тех событиях и иных преступлениях украинского правительства. В связи с этим Небензя обвинил США в перекладывании ответственности за какие-либо события «с больной головы на здоровую».

12 января 2024 года бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон сообщил о смерти 55-летнего американского журналиста Гонсало Лиры в тюрьме на территории Украины. Мужчина отбывал наказание по обвинению, связанному с критикой Киева и Вашингтона.

Ранее в сети появилось последнее письмо Гонсало Лиры.