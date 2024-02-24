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В МИД Швейцарии оценили вероятность участия РФ в конференции по Украине

Глава МИД Швейцарии заявил о малых шансах на участие РФ в конференции по Украине

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Global Look Press

Правительство Швейцарии считает маловероятной возможность участия представителей РФ в первой мирной конференции по украинскому кризису. Об этом журналистам сообщил министр иностранных дел страны Иньяцио Кассис, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что именно Киев обратился к Берну с просьбой о проведении такого мероприятия. При этом, по мнению главы внешнеполитического ведомства, без участия Москвы восстановление мира в регионе не представляется возможным.

«Сейчас мы находимся в этом хрупком равновесии, чтобы найти путь, который мог бы охватить РФ на этом пути. Надежда на то, что Россия примет участие в первой конференции, довольно малая», — сказал Кассис.

Министр добавил, что именно из-за этого решил провести встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым. Переговоры состоялись в январе 2024 года в кулуарах после мероприятий Совета Безопасности ООН.

Как рассказал Кассис, во время встречи Лавров заявил о готовности РФ рассматривать «серьезные предложения» по урегулированию на Украине. Однако проблема заключается в разном отношении Москвы и западных государств к тем или иным инициативам. То, что приемлемо для российской стороны, может не являться таковым для других держав, резюмировал глава внешнеполитического ведомства Швейцарии.

Ранее в Швейцарии назвали примерные сроки проведения первой мирной конференции по Украине.

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