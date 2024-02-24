Россия ждет изменения политики США для контактов по стратегической стабильности

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва ждет изменения политики США для возобновления контактов по стратегической стабильности. Его слова приводит РИА Новости.

«Необходимо изменение их враждебного курса, потом мы будем смотреть — целесообразно обсуждение этой тематики или нет», — заявил дипломат.

По его словам, в Москве ждут изменения практической политики Вашингтона для возобновления таких контактов.

22 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не получала серьезных предложений от американских властей о возобновлении диалога по стратегической стабильности. Глава МИД РФ отметил на невозможность восстановления доверия к США, когда Россию объявили «враждебным государством», которому необходимо нанести «стратегическое поражение».

18 января старший директор по контролю над вооружениями Совета по нацбезопасности (СНБ) США Пранай Вадди заявил, что власти Соединенных Штатов не считают продолжающийся конфликт на Украине барьером для взаимодействия с Россией по стратегической стабильности.

Ранее в Белом доме заявили, что США выгоднее поддерживать Киев, чем допустить доминирование РФ.