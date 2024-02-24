В парламенте Крыма назвали неадекватным анонс нового контрнаступления ВСУ

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков назвал неадекватным анонс Украиной контрнаступления в Черном море. Его слова приводит РИА Новости.

«С каждым разом заявления [президента Украины Владимира] Зеленского звучат все более неадекватно, бредово и отдаленно от действительности», — высказал мнение парламентарий.

Он напомнил, что Украина уже провалила одно контрнаступление летом прошлого года в Запорожской области, потеряв тысячи бойцов, несколько квадратных километров степи.

«Если у них есть желание, засыпав телами своих военных степи, поступить таким же образом и с дном Черного моря, то пусть пытаются», — сказал Бобков.

Он назвал заявление Зеленского попыткой «выклянчить» у Запада еще несколько ракет, старых самолетов и танков.

Парламентарий подчеркнул, что в условиях XXI века Россия уже показала миру свою боеспособность и непобедимость.

Зеленский заявил в интервью телеканалу Fox News, что его страна готовит новое наступление в Черном море. По его словам, новая операция ВСУ будет «сюрпризом» для России.

При этом в начале февраля американский журнал Forbes со ссылкой на свои источники в Киеве сообщил, что Вооруженные силы РФ могут начать крупное наступление в Харьковской области. По данным источников издания, российская армия перебросила под Купянск 40 тысяч солдат, 500 танков и сотни гаубиц.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.