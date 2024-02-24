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Додон раскрыл, что не дает украинцам атаковать Приднестровье

Додон: Приднестровье остается в Молдавии, что не дает Киеву атаковать регион

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Kremlin Pool/Global Look Press

Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Приднестровье остается частью Молдавии, этот факт не давал украинцам «атаковать регион». Свое мнение бывший президент выразил в своем Telegram-канале.

«Приднестровье — это часть Республики Молдова, и именно это обеспечивало мир последние 2 года и не дало украинцам никаких шансов атаковать этот регион, потому что тогда они стали бы агрессорами по отношению к Республике Молдова», — подчеркнул Додон.
Политик выразил уверенность в том, что Тирасполь не будет создавать дополнительные риски для безопасности Приднестровья и его жителей.

До этого глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил о риске эскалации конфликта в регионе из-за стагнации переговорного процесса.

При этом он добавил, что с этой точки зрения миротворческий механизм продолжает эффективно выполнять свою миссию. В частности, речь идет о поддержании управляемой ситуации на линии разграничения сторон и в «зоне безопасности».

Тем не менее глава непризнанной республики обратил внимание на усиление агрессии по отношению к Приднестровью со стороны Молдавии. По его словам, молдавские СМИ регулярно говорят о возможности вооруженного конфликта и призывают искоренить сепаратизм.

Формат «5+2» подразумевает участие в урегулировании конфликта еще пяти сторон помимо самих Молдавии и непризнанной республики. В качестве гарантов и посредников переговорного процесса выступают РФ, Украина и ОБСЕ. США и Европейский союз (ЕС), в свою очередь, принимают участие в работе в роли наблюдателей.

Ранее Молдавия пообещала обеспечить Приднестровье газом при прекращении транзита с Украины.

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