Додон раскрыл, что не дает украинцам атаковать Приднестровье

Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Приднестровье остается частью Молдавии, этот факт не давал украинцам «атаковать регион». Свое мнение бывший президент выразил в своем Telegram-канале.

«Приднестровье — это часть Республики Молдова, и именно это обеспечивало мир последние 2 года и не дало украинцам никаких шансов атаковать этот регион, потому что тогда они стали бы агрессорами по отношению к Республике Молдова», — подчеркнул Додон.

Политик выразил уверенность в том, что Тирасполь не будет создавать дополнительные риски для безопасности Приднестровья и его жителей.

До этого глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил о риске эскалации конфликта в регионе из-за стагнации переговорного процесса.

При этом он добавил, что с этой точки зрения миротворческий механизм продолжает эффективно выполнять свою миссию. В частности, речь идет о поддержании управляемой ситуации на линии разграничения сторон и в «зоне безопасности».

Тем не менее глава непризнанной республики обратил внимание на усиление агрессии по отношению к Приднестровью со стороны Молдавии. По его словам, молдавские СМИ регулярно говорят о возможности вооруженного конфликта и призывают искоренить сепаратизм.

Формат «5+2» подразумевает участие в урегулировании конфликта еще пяти сторон помимо самих Молдавии и непризнанной республики. В качестве гарантов и посредников переговорного процесса выступают РФ, Украина и ОБСЕ. США и Европейский союз (ЕС), в свою очередь, принимают участие в работе в роли наблюдателей.

Ранее Молдавия пообещала обеспечить Приднестровье газом при прекращении транзита с Украины.