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В МИД Турции оценили возможность урегулирования украинского кризиса

МИД Турции заявил о вере в появление дипломатического решения кризиса на Украине

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Global Look Press

Министерство иностранных дел Турции уверено, что в будущем в рамках украинского кризиса возникнут подходящие условия для его мирного урегулирования. Об этом свидетельствует заявление, опубликованное на официальном сайте внешнеполитического ведомства республики в связи с годовщиной начала российской специальной военной операции (СВО).

В сообщении подчеркивается, что вооруженный конфликт между Москвой и Киевом длится уже два года. При этом боевые действия оказывают «разрушительное воздействие» на Украину и негативно влияют на геополитическую обстановку в регионе и мире.

«Мы верим, что со временем сформируются условия, которые позволят нам активизировать дипломатический процесс. Понимая это, мы продолжаем обращаться к сторонам с необходимыми предложениями», — говорится в публикации.

Также в МИД Турции подчеркнули, что власти страны намерены и дальше прилагать усилия для достижения «постоянного решения» украинского конфликта. По мнению турецкого ведомства, урегулирование должно быть основано на принципах справедливости и сохранения территориальной целостности Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался о возможности заключить соглашения, аналогичные Минским.

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