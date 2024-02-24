Приднестровье обратилось к ОБСЕ из-за подготовки диверсионных групп в Молдавии

Приднестровье обратилось к Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) из-за подготовки диверсионных групп в Молдавии. Об этом сообщил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.

По его словам, пока не было никаких реакций ни от Кишинева, ни со стороны ОБСЕ.

Красносельский добавил, что в Тирасполе замалчивают ситуацию, как и в случае с предотвращенными в 2023 году терактами против населения Приднестровья и делегации действующего председателя ОБСЕ.

Глава ПМР подчеркнул, что активная милитаризация Молдавии, постоянные военные учения в этой стране, призывы к изменению миротворческой миссии, пересмотр статуса нейтралитета могут привести к далеко идущим последствиям.

В начале февраля президент Молдавии Майя Санду заявила, что в ближайшие несколько лет может появится «геополитическая возможность» для урегулирования ситуации в Приднестровье, отметив, что проблемой является «присутствие российских войск» в ПМР.

Ранее в Приднестровье оценили возможность вступления Молдавии в ЕС без региона.