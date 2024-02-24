Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Приднестровье обратилось к ОБСЕ из-за подготовки диверсионных групп в Молдавии

Красносельский: Приднестровье обратилось к ОБСЕ из-за диверсантов в Молдавии

close
100%
Артем Кулекин/РИА Новости

Приднестровье обратилось к Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) из-за подготовки диверсионных групп в Молдавии. Об этом сообщил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.

По его словам, пока не было никаких реакций ни от Кишинева, ни со стороны ОБСЕ.

Красносельский добавил, что в Тирасполе замалчивают ситуацию, как и в случае с предотвращенными в 2023 году терактами против населения Приднестровья и делегации действующего председателя ОБСЕ.

Глава ПМР подчеркнул, что активная милитаризация Молдавии, постоянные военные учения в этой стране, призывы к изменению миротворческой миссии, пересмотр статуса нейтралитета могут привести к далеко идущим последствиям.

В начале февраля президент Молдавии Майя Санду заявила, что в ближайшие несколько лет может появится «геополитическая возможность» для урегулирования ситуации в Приднестровье, отметив, что проблемой является «присутствие российских войск» в ПМР.

Ранее в Приднестровье оценили возможность вступления Молдавии в ЕС без региона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами