КНР призвала НАТО отказаться от блокового противостояния

Правительство КНР призывает НАТО отказаться от действий, которые способны спровоцировать новые кризисы в мире и привести к блоковому противостоянию. Такое заявление сделал постоянный представитель страны при ООН Чжан Цзюнь, передает ТАСС.

В пятницу, 23 февраля, в Нью-Йорке состоялось заседание Совета Безопасности международной организации по украинскому конфликту. В ходе встречи китайский дипломат отметил, что Североатлантическому альянсу пора прекратить придерживаться менталитета времен холодной войны.

«Безопасность одной страны не должна достигаться за счет безопасности других стран, а региональная безопасность не может достигаться за счет укрепления и расширения военных блоков», — подчеркнул Чжан Цзюнь.

13 февраля постоянный представитель КНР при ООН призвал США и их союзников не «подливать масло в огонь», поставляя вооружения на Украину. По мнению дипломата, Киеву и его западным партнерам стоит отказаться от давления на Москву и введения односторонних санкций и вместо этого начать мирные переговоры с российским руководством.

Ранее в КНР оценили влияние двусторонних отношений с РФ на глобальную стабильность.