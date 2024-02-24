Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

КНР призвала НАТО отказаться от блокового противостояния

Постпред при ООН Чжан Цзюнь: КНР призывает НАТО отринуть блоковую конфронтацию

close
100%
Xie E/Global Look Press

Правительство КНР призывает НАТО отказаться от действий, которые способны спровоцировать новые кризисы в мире и привести к блоковому противостоянию. Такое заявление сделал постоянный представитель страны при ООН Чжан Цзюнь, передает ТАСС.

В пятницу, 23 февраля, в Нью-Йорке состоялось заседание Совета Безопасности международной организации по украинскому конфликту. В ходе встречи китайский дипломат отметил, что Североатлантическому альянсу пора прекратить придерживаться менталитета времен холодной войны.

«Безопасность одной страны не должна достигаться за счет безопасности других стран, а региональная безопасность не может достигаться за счет укрепления и расширения военных блоков», — подчеркнул Чжан Цзюнь.

13 февраля постоянный представитель КНР при ООН призвал США и их союзников не «подливать масло в огонь», поставляя вооружения на Украину. По мнению дипломата, Киеву и его западным партнерам стоит отказаться от давления на Москву и введения односторонних санкций и вместо этого начать мирные переговоры с российским руководством.

Ранее в КНР оценили влияние двусторонних отношений с РФ на глобальную стабильность.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами