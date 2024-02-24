Экс-чиновник Госдепа США назвал безумием новые антироссийские санкции

Вашингтон демонстрирует признаки безумия, продолжая вводить новые санкции в отношении Москвы. Такое заявление сделал бывший советник в двусторонней российско-американской президентской комиссии при Государственном департаменте США Джеймс Корден, передает РИА Новости.

«Какое определение у безумия? Делать одно и то же снова и снова и ожидать другого результата. Это именно оно», — сказал экс-чиновник, комментируя решение Белого дома о введении очередных антироссийских санкций.

Он добавил, что в настоящее время правительство США занимается «позерством». В частности, Джеймс Корден обратил внимание на введение рестрикций из-за ситуации вокруг Алексея Навального.

Как сказал экс-советник, Алексей Навальный был российским гражданином. В связи с этим США не должны иметь к его делу никакого отношения, резюмировал бывший чиновник.

23 февраля американский президент Джо Байден объявил, что Вашингтон ввел более 500 новых санкций против Москвы. Глава государства отметил, что рестрикции нацелены на российские оборонно-промышленный комплекс (ОПК) и финансовый сектор. Также США продолжают попытки сократить энергетические доходы РФ, уточнил хозяин Белого дома.

Ранее в Госдепе США объяснили, для чего страна ввела очередные антироссийские санкции.