В США оценили новые антироссийские санкции, введенные Белым домом

Новый пакет из более чем 500 санкций, введенных Соединенными Штатами, вряд ли окажет влияние на экономику России. С такой оценкой выступили в газете The Washington Post.

«Новые санкции США, о которых было объявлено в пятницу, вряд ли изменят эту реальность, учитывая устойчивость России на фоне накаляющихся схваток на полях сражений мировой торговли и финансов», — сообщает издание.

Отмечается, что российская экономика спустя два года после начала специальной военной операции на Украине показывает гораздо большую живучесть и способность к адаптации, чем экономики многих западных стран. При этом некоторые страны, например, Германия, вошли в рецессию.

Таким образом, как отмечается в материале, оптимистичные оценки насчет того удара, который санкции могли нанести по российской экономике, оказались неверными.

До этого Пекин обвинил Вашингтон в использовании методов экономического принуждения и запугивания в связи с введением санкций против китайских компаний якобы за связи с Россией.

Ранее в конгрессе США не исключили возможность введения санкций против бизнесменов КНР за помощь России с поставками товаров, необходимых для проведения СВО на Украине.