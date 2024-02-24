Аргентинская провинция угрожает Милею топливной блокадой

Власти аргентинской провинции Чубут угрожают правительству перекрыть поставки нефти и газа в том случае, если региону не будут перечислять положенные доходы от налоговых сборов. Об этом заявил губернатор региона Игнасио Торрес в социальных сетях.

«В феврале национальное правительство незаконно удержало 13,5 млрд песо [$16 млн], это более трети нашей месячной доли налоговых сборов. Если они не будут соблюдать конституцию и не отправят средства жителям Чубута, тогда Чубут не будет отправлять свою нефть и свой газ», — пишет Торрес.

На Чубут приходится до 30% добычи нефти в стране. Губернатор Торрес отметил, что правительство страны должно с уважением относиться к регионам. При этом политик отметил, что губернаторы провинций Огненная Земля, Ла-Пампа, Санта-Крус, Неукен и Рио-Негро также высказались в поддержку действий властей Чубута.

Торрес считает, что действия Буэнос-Айреса являются наказанием за неудачную попытку провести реформы президента Хавьера Милея.

До этого в Аргентине бедность достигла 20-летнего максимума.

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