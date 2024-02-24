Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Аргентинская провинция угрожает Милею топливной блокадой

Власти аргентинской провинции угрожают правительству перекрыть поставки нефти

close
100%
Natacha Pisarenko/AP

Власти аргентинской провинции Чубут угрожают правительству перекрыть поставки нефти и газа в том случае, если региону не будут перечислять положенные доходы от налоговых сборов. Об этом заявил губернатор региона Игнасио Торрес в социальных сетях.

«В феврале национальное правительство незаконно удержало 13,5 млрд песо [$16 млн], это более трети нашей месячной доли налоговых сборов. Если они не будут соблюдать конституцию и не отправят средства жителям Чубута, тогда Чубут не будет отправлять свою нефть и свой газ», — пишет Торрес.

На Чубут приходится до 30% добычи нефти в стране. Губернатор Торрес отметил, что правительство страны должно с уважением относиться к регионам. При этом политик отметил, что губернаторы провинций Огненная Земля, Ла-Пампа, Санта-Крус, Неукен и Рио-Негро также высказались в поддержку действий властей Чубута.

Торрес считает, что действия Буэнос-Айреса являются наказанием за неудачную попытку провести реформы президента Хавьера Милея.

До этого в Аргентине бедность достигла 20-летнего максимума.

Ранее Мадуро назвал Милея «сумасшедшим бандитом, укравшим самолет».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами