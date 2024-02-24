Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Калифорнию обещали вернуть панд

Губернатор Калифорнии пообещал, что в штат вернутся панды из Китая

close
100%
Светлана Акулова»' class="item-image" >
Телеграм-канал »Светлана Акулова»

В Калифорнию обещали вернуть панд из Китая после того, как это национальное китайское животное исчезло из американских зоопарков. Об этом заявил губернатор штата Гэвин Ньюсом, передает ТАСС.

«У Калифорнии и Китая глубокие культурные и экономические связи, и мы с нетерпением ждем возможности вновь приветствовать этих потрясающих медведей», — заявил Ньюсом.

Две панды должны прибыть в зоопарк Сан-Диего в конце лета.

Последние панды Мэй Сян, Тянь Тянь и их детеныш Сяо Цицзи покинули Соединенные Штаты в ноябре 2023 года, когда их перевезли в китайскую провинцию Сычуань.

До этого стало известно, что Китай планирует отправить панд в калифорнийский зоопарк в Сан-Диего, таким образом показывая «жест дружбы» между Пекином и Вашингтоном в целях нормализации отношений между странами.

Председатель КНР Си Цзиньпин считает, что панды станут посланниками дружбы между китайским и американским народами.

Ранее Байден рассказал о взаимодействии с Си Цзиньпином.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами