В Калифорнию обещали вернуть панд из Китая после того, как это национальное китайское животное исчезло из американских зоопарков. Об этом заявил губернатор штата Гэвин Ньюсом, передает ТАСС.

«У Калифорнии и Китая глубокие культурные и экономические связи, и мы с нетерпением ждем возможности вновь приветствовать этих потрясающих медведей», — заявил Ньюсом.

Две панды должны прибыть в зоопарк Сан-Диего в конце лета.

Последние панды Мэй Сян, Тянь Тянь и их детеныш Сяо Цицзи покинули Соединенные Штаты в ноябре 2023 года, когда их перевезли в китайскую провинцию Сычуань.

До этого стало известно, что Китай планирует отправить панд в калифорнийский зоопарк в Сан-Диего, таким образом показывая «жест дружбы» между Пекином и Вашингтоном в целях нормализации отношений между странами.

Председатель КНР Си Цзиньпин считает, что панды станут посланниками дружбы между китайским и американским народами.

Ранее Байден рассказал о взаимодействии с Си Цзиньпином.