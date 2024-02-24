Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Лула да Силва снова назвал действия Израиля в Газе «геноцидом»

Лула да Силва: действия Израиля — это не война, это геноцид

close
100%
Eraldo Peres/AP

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва вновь назвал действия Израиля в секторе Газа «геноцидом». Об этом сообщает РИА Новости.

На прошлой неделе бразильский лидер сравнил действия Израиля с преступлениями лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в отношении евреев.

После слов да Силвы министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац объявил главу Бразилии персоной нон грата, а премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал подобные заявления переходом красной черты. При этом президент Венесуэлы Николас Мадуро согласился с бразильским коллегой.

Сам Лула да Силва заявил, что не променяет свое достоинство на ложь и выступил за создание независимого палестинского государства.

«Пусть это палестинское государство живет в гармонии с государством Израиль. То, что делает израильское правительство, — это не война, это геноцид. Они убивают детей и женщин. Не пытайтесь интерпретировать интервью, которое я дал», — подчеркнул президент.

Ранее Израиль обвинили в желании уничтожить сектор Газа.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами