Лула да Силва снова назвал действия Израиля в Газе «геноцидом»

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва вновь назвал действия Израиля в секторе Газа «геноцидом». Об этом сообщает РИА Новости.

На прошлой неделе бразильский лидер сравнил действия Израиля с преступлениями лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в отношении евреев.

После слов да Силвы министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац объявил главу Бразилии персоной нон грата, а премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал подобные заявления переходом красной черты. При этом президент Венесуэлы Николас Мадуро согласился с бразильским коллегой.

Сам Лула да Силва заявил, что не променяет свое достоинство на ложь и выступил за создание независимого палестинского государства.

«Пусть это палестинское государство живет в гармонии с государством Израиль. То, что делает израильское правительство, — это не война, это геноцид. Они убивают детей и женщин. Не пытайтесь интерпретировать интервью, которое я дал», — подчеркнул президент.

Ранее Израиль обвинили в желании уничтожить сектор Газа.