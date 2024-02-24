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США столкнулись с проблемами по изъятию замороженных активов РФ

В Белом доме сообщили о трудностях с изъятием российских активов

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Evan Vucci/AP

США столкнулись с проблемами по изъятию замороженных активов, которые принадлежат России. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Белого Дома Карин Жан-Пьер, передает ТАСС.

«Я не могу говорить здесь за другие страны. Но я просто хотела удостовериться, что мы это изложили. Это затруднительно, это не так просто, как может показаться. Но, конечно, мне сейчас нечего заявить относительно этого», — заявила Жан-Пьер.

Она пояснила, что значительная часть российских замороженных активов на данный момент находится под контролем таких международных организаций, как Euroclear — в связи с чем возникают трудности.

До этого первый заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил, что на Западе изучают «набор идей» по изъятию замороженных российских активов.

Он добавил, что Соединенные Штаты считают необходимым заставить Россию «заплатить за причиненный ущерб».

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев оценил вероятность возвращения замороженных активов РФ.

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