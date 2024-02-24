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В конгрессе США предлагают выйти из ООН

Конгрессмен США предлагает прекратить финансировать ООН и покинуть организацию

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Соединенным Штатам надлежит прекратить финансирование структур Организации Объединенных Наций, а также покинуть это объединение. Об этом заявил член палаты представителей американского конгресса от Республиканской партии Мэтт Гаетц, передает РИА Новости.

«Я хочу, чтобы в нашем бюджете было ноль средств на ООН. США следует выйти из ООН, а ООН — покинуть США», — заявил Гаетц на встрече с избирателями в «родном» штате Флорида.

Гаетц уточнил, что Соединенные Штаты должны ликвидировать штаб-квартиру объединения на собственной территории. Причиной для этого американский конгрессмен назвал позицию ООН насчет палестино-израильского конфликта — Гаетц утверждает, что ООН якобы «атаковали и убивали израильтян».

До этого помощник генсека ООН Мирослав Енча признал, что вооруженный конфликт на Украине начался в 2014-м, а не в 2022 году, как принято считать на Западе.

Ранее в Китае обвинили США в эскалации на Ближнем Востоке.

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