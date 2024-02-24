Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал признания Петра Порошенко, Франсуа Олланда, Ангелы Меркель и Бориса Джонсона о минских соглашениях явкой с повинной. Об этом сообщает РИА Новости.

Небензя напомнил, что около года назад Порошенко, Олланда, Меркель и Джонсон признались, что никогда не воспринимали договоренности всерьез, и использовали их для затягивания времени, чтобы дать Киеву возможность подготовиться к конфликту с РФ.

«Это была, по сути, «явка с повинной» лидеров этих государств, открыто и даже с гордостью признавших факт умышленного нарушения ими резолюции СБ ООН 2202, которая закрепила Минские договоренности», — указал Небензя. Он отметил что подобная политика не мешает представителям этих же государств выступать в Совбезе ООН и рассуждать о соблюдении международного права.

Постпред отметил, что в последнее время минские соглашения стали очень неудобной темой для западных представителей.

До этого Небензя заявил, что Россия готова сражаться на Украине до конца, однако Запад имеет возможность спасти то, что осталось от Украины.

23 февраля постпред России в ООН Василий Небензя и его первый заместитель Дмитрий Полянский покинули заседание Совбеза организации по Украине, не дожидаясь его завершения.

Ранее Небензя рассказал, как мог завершиться конфликт в Донбассе.