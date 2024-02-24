Слова украинского президента Владимира Зеленского о будущем контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) являются началом торга за гарантии личной безопасности. Об этом заявил представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов, сообщает РИА Новости.

Выступая в США, Зеленский заявил, что не собирается идти на заключение новых соглашений с Россией. Он также отметил, что Украина готовит новое контрнаступление и планирует развить успех на Черном море, пообещав России «сюрпризы».

«Зеленский готов поднимать ставки и заявлять о начале любых контрнаступлений, лишь бы выпросить себе безопасность», — сказал Смирнов, отметив, что украинский лидер дает понять своим кураторам, что его жизнь должна быть среди условий прекращения конфликта на Украине.

По его словам, будущее Зеленского предопределено, как политик он себя дискредитировал и запятнал.

Член комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал заявление Зеленского о новом контрнаступлении, отметив, что у ВСУ недостаточно для этого средств.

Ранее в США заявили, что Украина не победит в конфликте с Россией.