КНР обвинила Вашингтон в запугивании китайских компаний

Пекин обвинил Вашингтон в использовании методов экономического принуждения и запугивания в связи с введением санкций против китайских компаний якобы за связи с Россией. Об говорится в заявлении посольства КНР в США, сообщает РИА Новости.

«Введение США еще большего числа односторонних санкций в отношении китайских предприятий под предлогом их связей с Россией является типичным проявлением экономического принуждения, односторонности и запугивания», — заявили в китайском диппредставительстве. Там отметили, что Пекин выступает решительно против того, чтобы Вашингтон злоупотреблял своей властью для подавления китайского бизнеса.

Посольство призвало руководство США исправить уже сделанные ошибки и прекратить ослаблять китайские компании. Дипломаты также пообещали предпринять необходимые меры для обеспечения законных прав и интересов своих компаний.

20 февраля официальный представитель МИД КНР Мао Нин назвалаhttp://www.gazeta.ru/politics/news/2024/02/20/22377757.shtml неприемлемым возможное введение Соединенными Штатами санкций против компаний КНР, сотрудничающих с Российской Федерацией.

До этого в конгрессе США не исключили возможность введения санкций против бизнесменов КНР за помощь России с поставками товаров, необходимых для проведения СВО на Украине.

Ранее на Украине заявили о готовности воевать с КНДР, Китаем и Ираном на стороне США.