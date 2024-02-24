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Небензя заявил о готовности России сражаться на Украине до конца

Небензя: Россия готова сражаться на Украине до конца и умеет это делать

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Brendan McDermid/Reuters

Россия готова сражаться на Украине до конца, однако Запад имеет возможность спасти хотя бы ее часть. Об этом заявил постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя, сообщаетРИА Новости.

Дипломат отметил, что западным странам необходимо вернуться к здравому смыслу, чтобы сохранить то, что осталось от Украины.

«Потребуется ли нам для этого воевать до конца, как мы это умеем делать, или же в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе все-таки возобладает здравый смысл и хотя бы что-то от Украины они попытаются спасти», — сказал Небензя, добавив, что у коллективного Запада все еще есть выбор.

До этого постпред заявил, что страны Европы по собственной воле создают атмосферу страха вокруг предполагаемой угрозы со стороны России.

23 февраля постпред России в ООН Василий Небензя и его первый заместитель Дмитрий Полянский покинули заседание Совбеза организации по Украине, не дожидаясь его завершения.

Ранее Небензя рассказал, как мог завершиться конфликт в Донбассе.

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