Нетаньяху предложил план по управлению Газой после военных действий

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил план по управлению сектором Газа после того, как боевые действия в анклаве закончатся. Детали документа сообщает агентство AFP.

По данным агентства, план, отвергнутый ранее Палестинской администрацией, предусматривает ликвидацию радикального движения ХАМАС и группировки «Исламский джихад» (организация запрещена в России), а также освобождение всех похищенных заложников.

Согласно документу, управление делами анклава после окончания боевых действий будет передано местным чиновникам с административным опытом. Среди них не должно быть лиц, связанных со странами или организациями, поддерживающими терроризм, отмечает агентство.

Отмечается, что после войны Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) будет свободно действовать на всей территории Газы, чтобы предотвратить возможную террористическую деятельность.

«Израиль будет продвигаться вперед в реализации уже начатого проекта по созданию буферной зоны безопасности на палестинской стороне границы, и эта зона будет оставаться до тех пор, пока существует необходимость в обеспечении безопасности», — отмечает AFP.

До этого делегация Израиля вылетела в Париж для консультаций по сделке с ХАМАС.

Ранее РФ призвала Израиль прекратить поселенческую деятельность в Палестине.