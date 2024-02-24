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Небензя отказался выслушивать европейских представителей на СБ ООН

Постпред Небензя: внешняя политика Евросоюза находится в руках Вашингтона

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MFA Russia/Global Look Press

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, что не намерен выслушивать выступления всех европейских представителей, так как их слова написаны под копирку. Об этом сообщает РИА Новости.

Небензя отметил, что список выступающих на Совете Безопасности переполнен людьми, которые называют себя министрами иностранных дел, не являясь таковыми. По его словам, сейчас в Европе за редким исключением нет стран с самостоятельной внешней политикой.

«Ответьте мне на риторический вопрос: какую добавленную стоимость будут иметь написанные под копирку выступления этих чиновников, кроме возможности покрасоваться на телеэкранах своих стран, выражая безоговорочную непоколебимую поддержку своим киевским клиентам?» — сказал Небензя, добавив, что в Нью-Йорке есть представитель ЕС при ООН, который и должен высказываться от лица европейских чиновников.

По словам постпреда, внешняя политика ЕС находится в руках Брюсселя, а Брюссель — в руках Вашингтона.

До этого глава Госдепа США Энтони Блинкен отметил, что Вашингтон создал коалицию из 50 стран, включая всех членов НАТО и «Большую семерку» для защиты Украины.

Ранее Небензя обвинил западные корпорации в росте цен на продовольствие.

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