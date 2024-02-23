Американские и европейские чиновники скептически относятся к возможности мирных переговоров Украины и России, а также отвергают любые попытки заключения сделок до выборов президента США. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Сенатор от республиканцев Митч МакКоннелл пояснил изданию, что многие его однопартийцы выступают против финансирования Украины из-за влияния Дональда Трампа и изоляционной политики, которая долгое время была доминирующей в США, особенно до Второй мировой войны.

«Наш вероятный кандидат на пост президента не в восторге от помощи Украине», — подчеркнул МакКоннелл.

В статье издания говорится, что многие сторонники Трампа, выступающие против продолжения помощи Украине, объясняют подобный подход необходимостью сфокусироваться на Китае, гораздо более сильном сопернике, чем Россия. Они уверены, что отступление США в Европе не сильно повлияет на азиатскую безопасность, несмотря на предупреждения союзников в Азии об обратном.

До этого американское издание Responsible Statecraft, ссылаясь на опрошенных экспертов, предупредило, что Киев должен провести переговоры с Москвой, пока Украина еще существует.

Ранее на Украине заявили о готовности воевать с КНДР, Китаем и Ираном на стороне США.