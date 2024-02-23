Глава МИД Люксембурга назвал ошибкой чествование в парламенте Канады эсэсовца Гунько

Чествование бывшего эсэсовца Ярослава Гунько в парламенте Канады является ошибкой. Об этом заявил министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель, слова которого передает РИА Новости.

«Ошибка в канадском парламенте была признана также канадцами. Для меня вопрос закрыт. Они не знали (по крайней мере, они так говорят) всю историю этого человека, была допущена ошибка, но это не должно рассматриваться, как то, что мы все теперь нацисты», — сказал Беттель.

Скандал с чествованием бывшего эсэсовца Ярослава Хунки в парламенте Канады получил новое развитие. По данным СМИ, канадский премьер-министр Джастин Трюдо лично поучаствовал в приглашении нациста на прием президента Украины Владимира Зеленского в законодательном органе. В оппозиции уверены, что премьер Канады обязан уйти в отставку. Грозит ли Трюдо потеря власти и как это может повлиять на отношения Канады с Россией — в материале «Газеты.Ru».

В МИД Белоруссии заявили, что отказ Канады в выдаче РФ нациста Гунько следует рассматривать не как частный случай, а в качестве серьезнейшей, глобальной темы международных отношений.

Ранее посол РФ заявил, что Оттаве придется ответить за чествование эсэсовца.