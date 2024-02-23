В США рассказали о работе с союзниками по изъятию замороженных активов РФ

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация Вашингтона добивается того, чтобы США и их союзники действовали коллективно при изъятии замороженных активов РФ.

По его словам, Соединенные Штаты обсуждают с партнерами и союзниками, как лучше «прекратить агрессию России и добиться того, чтобы Россия заплатила за ущерб, нанесенный на Украине». Кирби отметил, что, поскольку большинство арестованных заблокированных активов находятся не в США, очень важно предпринимать совместные действия.

«И на этом мы сейчас сосредоточены», — добавил он.

Экспертная группа, состоящая из западных юристов, пришла к выводу, что конфискация замороженных российских активов не противоречит международному праву. Такие меры, считают юристы, вполне законно применять против государства-нарушителя. Идею полного изъятия средств поддерживают США, Великобритания и Канада. Европейские политики же пока придерживаются варианта использования только прибыли от арестованных активов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев оценил вероятность возвращения замороженных активов РФ.