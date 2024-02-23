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Грызлов удивился, что попал в санкционные списки только сейчас

Грызлов назвал санкции США демонстрацией бессилия Запада

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Посол России в Белоруссии Борис Грызлов выразил удивление, что подпал под санкции США только сейчас. Его комментарий опубликован в Telegram-канале посольства России в Минске.

«Был уверен, что давно в них числюсь, но, очевидно, сильно переоценил смекалку и расторопность американской бюрократии. Как говорится, не прошло и трех лет», — иронизировал дипломат.

По словам Грызлова, Евросоюз в этом плане оказался «проворнее», поскольку в его списках посол находится с 2014 года.

Дипломат также отметил, что введенные против него США санкции давно потеряли смысл и только демонстрируют бессилие Запада. По его убеждению, они «ровным счетом ничего не меняют». Грызлов охарактеризовал эти ограничительные меры как «бумагомарание».

«Собственно, ничего большего им и не остается. Так что пусть тешатся своими списками у себя за океаном», — заключил посол.

23 февраля США ввели ограничения в отношении более чем 500 физических и юридических лиц. Среди них оказался и Грызлов. Об этом говорится в пояснительных документах Минфина США.

Ранее санкции против ряда российских губернаторов ввел Евросоюз.

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