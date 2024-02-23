Чеченский министр попал под санкции США

В санкционный список США попал министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Об этом сообщается на сайте министерства финансов Соединенных Штатов.

23 февраля президент США Джо Байден объявил о введении более 500 новых санкций против Российской Федерации.

Он отметил, что Вашингтон принял такое решение в связи с продолжающимся украинским конфликтом и ситуацией с Алексеем Навальным. По словам Байдена, новые ограничения будут направлены против российского финансового сектора и оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Кроме того, меры коснутся лиц, «уклоняющихся от выполнения санкций».

Глава Белого дома добавил, что Соединенные Штаты также вводят новые экспортные ограничения в отношении почти 100 организаций, «оказывающих закулисную поддержку РФ».

В этот же день Европейский союз принял 13-й пакет антироссийских санкций.

Ранее Кадыров заявил о готовности отдать пленных ВСУ за снятие санкций США с его семьи.