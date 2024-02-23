США ввели санкции против начальника колонии, где умер Навальный

Соединенные Штаты ввели санкции против полковника Вадима Калинина, начальника колонии, где скончался Алексей Навальный. Об этом сообщается на сайте Минфина США.

23 февраля президент США Джо Байден объявил о введении более 500 новых санкций против Российской Федерации.

Он отметил, что Вашингтон принял такое решение в связи с продолжающимся украинским конфликтом и ситуацией с Алексеем Навальным. По словам Байдена, новые ограничения будут направлены против российского финансового сектора и оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Кроме того, меры коснутся лиц, «уклоняющихся от выполнения санкций».

Европейский союз ввел санкции против главы и заместителя председателя правительства, а также ряда министров Херсонской области России.

22 февраля мать Алексея Навального Людмила подписала документы о смерти сына в морге города Салехарда.

Ранее Байден перепутал имя Юлии Навальной и назвал ее «Йоландой».