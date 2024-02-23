Под санкции США попал посол России в Белоруссии Грызлов

США ввели санкции в отношении посла России в Белоруссии Бориса Грызлова. Об этом сообщает министерство финансов Соединенных Штатов.

В января 2022 года Грызлов был назначен чрезвычайным и полномочным послом России в Белоруссии.

23 февраля президент США Джо Байден объявил о введении более 500 новых санкций против Российской Федерации.

Он отметил, что Вашингтон принял такое решение в связи с продолжающимся украинским конфликтом и ситуацией с Алексеем Навальным. По словам Байдена, новые ограничения будут направлены против российского финансового сектора и оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Кроме того, меры коснутся лиц, «уклоняющихся от выполнения санкций».

Глава Белого дома добавил, что Соединенные Штаты также вводят новые экспортные ограничения в отношении почти 100 организаций, «оказывающих закулисную поддержку РФ».

Ранее Путин назвал санкции против России безумными и бездумными.