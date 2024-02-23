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ЕС ввел санкции против ряда российских губернаторов

Евросоюз ввел санкции в отношении пяти российских губернаторов

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Virginia Mayo/AP

ЕС ввел санкции против губернаторов ХМАО, Тульской, Пензенской, Рязанской и Белгородской областей. Информация об этом опубликована в официальном журнале ЕС.

Из документа следует, что в санкционный список попали губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, губернатор Рязанской области Павел Малков и губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

До этого сообщалось, что в черный список Евросоюза попали губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова и глава Тульской области Алексей Дюмин.

Также сообщалось, что Евросоюз принял 13-й пакет санкций против России, в том числе экспортные ограничения против 27 новых организаций.

Ранее Еврокомиссия заявила о важности сохранения каналов связи Евросоюза с Россией.

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