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Стало известно, на какой срок Украина и Дания подписали соглашение о безопасности

Дания и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в безопасности на 10 лет

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Depositphotos

Украинский лидер Владимир Зеленский и премьер Дании Дании Метте Фредериксен подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между государствами. Об этом заявил заместитель главы офиса президента Игорь Жовква в социальных сетях.

«Сегодня во Львове президент Украины и премьер-министр Дании подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и Данией», — отметил он.

Жовква подчеркнул, что Дания стала первой страной, не являющейся членом «Большой семерки», с которой было решение подписать такой документ.

Он также сообщил, что в 2024 году военная поддержка Киеву со стороны Дании составит не менее €1,8 млрд.

До этого издание Formiche сообщало, что Италия следующей подпишет соглашение о гарантиях безопасности с Украиной.

16 февраля президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон подписали соглашение о гарантиях и сотрудничестве в сфере безопасности между двумя странами. В этот же день Украина и Германия также заключили двустороннее соглашение о гарантиях безопасности.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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